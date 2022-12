Auch in Leipzig üben Medizinstudierende die Absaugung an Papayas.

Auch in Leipzig üben Medizinstudierende die Absaugung an Papayas. Bildrechte: Johannes Angermann

Außerdem haben wir einige Vorträge organisiert, zum Beispiel von Ulrike Lembke, einer Juristin und Verfassungsrichterin. Christiane Tennhardt von den Doctors for Choice hat auch schon zweimal bei uns gesprochen. Da sind viele gekommen und das Feedback war total gut. Im Moment versuchen wir an unserer Uni wenigstens ein Wahlfach aufzubauen. Aber das ist alles sehr langwierig, weil man dafür ja auch Ärzte und Ärztinnen braucht, die bereit sind uns zu unterrichten.

Schwangerschaftsabbrüche sind in Deutschland ungefähr genauso häufig wie Blinddarmentfernungen. Und natürlich lernt man im Studium nicht die genauen Details der Operation, aber trotzdem ist es so, dass wir zum Thema Blinddarmentfernungen wahnsinnig viel machen: Aufklärungsgespräche, Anamnesebögen, in unserem Hörsaal wurden auch ganz oft schon solche OPs übertragen. Und zum Schwangerschaftsabbruch kommt nichts, dabei ist das so ein leichter Eingriff, den man eigentlich mindestens mal so am Rand thematisieren müsste.