Der Kreis Ahrweiler hatte in der Nacht vom 14. zum 15. Juli 2021 kurz vor Mitternacht den Katastrophenfall ausgerufen, als viele Orte schon komplett überflutet waren. Viele Todesopfer gab es später am Unterlauf der Ahr, unter anderem in Sinzig vor der Mündung der Ahr in den Rhein, wo etwa in einer Behinderteneinrichtung zwölf Bewohner ertranken.