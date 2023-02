Bei der Befragung von MDRfragt haben 25.000 Menschen aus Mitteldeutschland aus verschiedenen Altersschichten teilgenommen. Das Ergebnis: Knapp zwei Drittel gaben an, in den vergangenen zwei Jahren aufgrund ihres Alters überschätzt oder zu sehr belastet worden zu sein. Sechs von zehn wurden nach eigenen Angaben zudem aus Altersgründen ignoriert oder nicht ernst genommen.

Auch hat rund die Hälfte angegeben, wegen ihres Alters herablassend behandelt worden zu sein. Und: Knapp zwei Drittel der MDRfragt-Mitglieder, die sich an der Befragung beteiligt haben, würden es sich wünschen, dass die Ungleichbehandlung aufgrund des Alters im Grundgesetz verboten wird.

Wie kommen diese Aussagen zu Stande? MDR AKTUELL hat einige Teilnehmende nach ihren Erlebnissen gefragt. Iris Behrend (60) ist Krankenschwester aus dem Unstrut-Hainich-Kreis in Thüringen. "Ja ich habe schon Altersdiskriminierung erfahren. Indem jüngere Leute für den Job bevorzugt wurden. Mir wurde schon gesagt, dass ich zu alt wäre. Man ist dann schon ein bisschen deprimiert, aber was soll man machen?", sagt sie. Iris Behrend ist zwar schon in Rente, arbeitet aber noch auf 450 Euro Basis als Krankenschwester. "Jüngere werden eher herangezogen bei Aufgaben als die Älteren." Im privaten Bereich hat sie das Gefühl, dass der Respekt gegenüber der älteren Generation nachlässt.