Die Kosten seien nämlich zugleich gestiegen, berichtet Thomas Olejnik, Inhaber der Rosen-Apotheke in Erfurt auf dem Anger in Erfurt. Es brauche mehr Geld im System. Immer weniger junge Leute wollten sich als Apotheker in die Selbstständigkeit stürzen. Noch 2010 hatte Thüringen fast 600 Apotheken, inzwischen sind es weniger als 500. Und ihre Zahl schrumpft langsam weiter. Die Reform der Vergütung helfe da nicht weiter, eher im Gegenteil, so Olejnik, der in Erfurt Unterschriften sammelt. Die Kammer kritisiert zudem, die Patientenversorgung sei gefährdet, wenn nicht immer ein Apotheker ansprechbar sei. Denn auch das sieht die Reform vor. Der studierte Apotheker muss nicht mehr immer an einem Standort sein, sondern kann bis zu sechs Filialen betreuen - und muss an jedem Standort nur noch acht Stunden pro Woche anwesend sein. Bestimmte Schmerzmittel etwa könnten nur dann ausgegeben werden, wenn der Apotheker selbst da ist.