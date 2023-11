Romahn streikt aus vielen Gründen. Vor allem aber, weil sie sich verunsichert fühle, sagt sie. Viele Vorschläge und Ideen aus den Ministerien seien mit der Apotheker-Realität nicht vereinbar. Sie vermisse vor allem Gesprächsbereitschaft. Bislang habe Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mit den Apothekerverbänden nur sporadisch gesprochen. Auf dem Apothekertag habe er sich per Videokonferenz zuschalten lassen. "So kann man doch keine Gespräche führen", meint Romahn.

Viele Apotheken befänden sich in einer wirtschaftlich äußerst angespannten Lage. Eine seit Jahren bestehende Unterfinanzierung belaste die Apotheken im Land. Enorme Steigerungen der Betriebskosten sowie die steigenden Tariflöhne der Mitarbeiter würden durch keine Honoraranpassungen ausgeglichen. Verbandschef Mathias Arnold erklärt: "In fast allen Bereichen der Gesundheitsversorgung werden die Zahlungen an die Leistungserbringer an die gestiegenen Kosten angepasst. Nur bei den Apotheken nicht. Im Gegenteil: Wir mussten in diesem Jahr sogar eine Honorarkürzung hinnehmen. Das kann auf Dauer keine Apotheke aushalten."