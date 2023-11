"Mehr Zeit für Dich!" – so oder so ähnlich werben immer mehr Firmen in Stellenanzeigen mit der Vier-Tage-Woche. Die Anzahl der Firmen ist in den letzten drei Jahren um das Sechsfache gestiegen und im zurückliegenden dreiviertel Jahr gab es fast 86.000 Anzeigen mit dieser Botschaft. Herausgefunden hat das die Berliner Agentur "Index".