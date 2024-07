Aktuell haben wir die Situation, dass viele Menschen als Erstes ans Auto denken, wenn sie nach Mobilität gefragt werden. Das ist natürlich ein Problem, weil dadurch automatisch alles nachrangig behandelt wird, das nicht Auto ist. KI kann da helfen, denke ich, wenn wir Mobilität voranstellen und nicht unbedingt ein spezielles Verkehrsmittel. Dann lässt sich noch einmal gewichten: Was hat den niedrigsten CO2-Verbrauch, das wird auch noch einmal priorisiert. Und man kann darüber legen: Vision Zero, also möglichst wenig Verkehrstote zuzulassen.

Ein spannender Punkt ist, dass wir sehr viel verdrängen, weil wir das Auto so gewöhnt sind. Aktuell ist vor allen Dingen in urbanen Räumen 40 Prozent des Verkehrs Parksuchverkehr, also einfach die Suche nach der richtigen Parklücke. Das kann man doch anders denken. Wenn man zum Beispiel Gebiete vom Auto befreit – dass immer noch Menschen mit Behinderungen oder Lieferverkehre zugelassen sind, aber grundsätzlich das Auto auf einem Gemeinschaftsparkplatz abgestellt wird. Man kann sich dann vielleicht schon per App einen Parkplatz bestellen, der reserviert ist und die Sensoren erkennen dann, wenn das richtige Auto ankommt. So könnte der ganze Parksuchverkehr wegfallen. Das ist sicher ein großer Hebel, um auch weniger Abgase zu haben.