In der Zukunft sieht der Professor für intelligente Verkehrssysteme, Kühnel, mit Blick auf die Verkehrswende noch viel Potenzial für selbstlernende Systeme: "Das fängt bei einer Optimierung des Fahrzeugeinsatzes im Logistikbereich an. Das betrifft aber genauso den öffentlichen Verkehrsbereich. Man kann es zur Erkennung gewisser Verkehrsteilnehmergruppen nutzen, wie wir das hier tun, oder perspektivisch zur Optimierung des Verkehrsablaufs." Allerdings stecke da noch eine Menge Arbeit drin.

Apropos Arbeit: Nach jedem Termin mit den Probanden bringen seine wissenschaftliche Mitarbeitenden der KI händisch bei, was was ist: Was ein Rollstuhl? Was ein Blindenstock? Bis das System das am Ende allein schafft.