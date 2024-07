Immer am letzten Freitag im Monat treffen sich in Leipzig Radfahrer zur Critical Mass – einer Radtour, die an einen Flashmob erinnert. Oft sind es mehrere hundert Menschen, die dabei gemeinsam durch die Stadt fahren, um Präsenz zu zeigen und für die Rechte von Radfahrern zu protestieren. Viele der Teilnehmer sagen, dass zugeparkte Radwege in Leipzig noch immer ein großes Problem sind.

Einige Teilnehmer berichten über ihre Erfahrungen: "Ich fahre jeden Tag Fahrrad, immer mindestens acht Kilometer durch die Stadt und ich muss denen immer ausweichen." Ein anderer erzählt, er habe häufiger die Situation auf dem Weg zur Uni, dass auf den Radwegen Autos parken würden. "Das ist dann schon gefährlich, vor allem auf Hauptstraßen." Eine berichtet: "Ich bin als Radfahrerin immer wieder überrascht, wenn ich spontan Autos ausweichen muss, wo ich sie nicht erwarte."

Falschparker-App wird mehr genutzt

Und manche macht diese Rücksichtslosigkeit richtig sauer. Nicht selten werden dann die Falschparker fotografiert und angezeigt, erzählt Daniel Obst vom Verein Verkehrswende Leipzig, der sich ebenfalls für den Radverkehr in der Stadt einsetzt. Er stützt seine Aussage auf Daten der Plattform weg-li, über die man Falschparker anzeigen kann. Weg-li ist Marktführer in diesem Bereich und wird auch von Betroffenen in Leipzig immer häufiger verwendet.