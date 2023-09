In Halberstadt verweist Ingo Ziemann zudem auf die sehr gute Qualität der Abfälle, die die Anwohner zum Wertstoffhof brächten. In Biotonnen landeten dagegen häufiger Plastik und andere Abfälle, die nicht hineingehören – und dafür sorgen könnten, dass alles letztlich als Restmüll entsorgt werden müsse.

Das Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt sieht ebenfalls landesweit Entwicklungen in die richtige Richtung. Sachsen-Anhalt sei im Vergleich der Bundesländer bei der Getrenntsammlung regelmäßig auf einem der vorderen Plätze, "unter den ostdeutschen Ländern sind wir seit längerem führend". Fast jedes Jahre steige die von den Landkreisen und kreisfreien Städten getrennt gesammelte Pro-Kopf-Menge weiter an.



Entsorgungswirtschaftler Ziemann will die Diskussion nicht allein auf die Biotonne reduzieren, sondern fordert, sich auf die Ergebnisse zu konzentrieren. Die Biotonne könne sich in einem flächenmäßig großen Landkreis unter Umständen auch ökologisch nachteilig auswirken, fürchtet er. Wenn etwa in zehn Kilometern nur zwei Tonnen mit Biomaterial stünden, lohne es sich nicht, dafür Lkws über das Land fahren zu lassen. "Ich spreche da auch immer von ökologischer Effizienz, die man dabei im Auge behalten muss", sagt Ziemann.