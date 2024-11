Direkte Demokratie Was bringt ein Bürgerentscheid?

Bevor es zu einem Bürgerentscheid kommen kann, gibt es in der Regel zunächst ein Bürgerbegehren. Es kann sein, dass dieses zuvor bei der Gemeindeverwaltung beantragt werden muss, so in Thüringen der Fall. Bei einem Bürgerbegehren werden Unterschriften gesammelt. Wie viele Unterschriften mindestens benötigt werden, kann in jedem Bundesland beziehungsweise in jeder Kommune unterschiedlich sein. In Sachsen-Anhalt zum Beispiel müssen mindestens zehn Prozent der Stimmberechtigten das Begehren unterschreiben.