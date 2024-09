Die Weimarer SPD lehnt das Projekt ab. Dirk Slawinsky: "Aufgrund der unveränderten Fakten- und Datenlage, die gegen einen Bau einer Ostumfahrung sprechen, bleibt die SPD-Fraktion bei ihrer bisherigen Haltung, eine Ostumfahrung in jeglicher Variante abzulehnen." Bürgerentscheide begrüßt Slawinsky, allerdings müssten die Bürgerinnen und Bürger in diesem Prozess "umfänglich und nicht nur einseitig zu dem abzustimmenden Thema" informiert werden. "Eine Aufklärung über die aktuelle Daten- und Faktenlage ist dabei Grundvoraussetzung."



Die Linke-Fraktion lehnt die Ostumfahrung ab. Hubert Krüger: "Die ortsnahe Variante, wie von Herrn Röckert gefordert, kann nicht unterstützt werden, da es das Unesco-Welterbe des Parks in Tiefurt gefährden würde und die Lärmbelastung durch eine Hochstraße über die Kläranlage durch die Tiefurter Bevölkerung vehement abgelehnt wird. Andere Varianten werden durch den Bund nicht gefördert und sind durch den kommunalen Haushalt nicht finanzierbar." Als alternative Entlastungen der Anwohner wären für Krüger ein Nachtfahrverbot für Lkw und Tempo 30 ab Ortseingang, um die Geräuschkulisse deutlich zu mindern.



Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen sieht "keinerlei Notwendigkeit" für den Bau einer weiteren Straße. Andreas Leps: "Allerdings sehen wir die Notwendigkeit von Maßnahmen insbesondere zur Lärmvermeidung und Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung auch aus Sicherheitsgründen." Mindestens 85 Prozent des Verkehrs in Weimar, so Leps, sei Quell- und Zielverkehr, er beginnt oder endet im Stadtgebiet. "Diese Fahrten werden durch eine weitere Umfahrung nicht weniger werden, sondern nur länger." Für Leps ist die Umsetzung einer Ostumfahrung "äußerst unrealistisch, wäre sehr teuer und langwierig". Eine Realisierung vor 2040 hält er darüber hinaus für unwahrscheinlich.



Die AfD-Fraktion unterstützt den Bau der Ortsumfahrung. Brigitte Stahl: "Es ist für uns wichtig, dass die Menschen, welche derzeit unter der fehlenden Umgehungsstraße leiden, endlich entlastet werden. Dies betrift sowohl die geplagten Anwohner, als auch die Autofahrer, welche sich jeden Tag, und besonders zu den Stoßzeiten, über die völlig überfüllte Jenaer Straße, Friedrich-Ebert-Straße und Buttelstätter Straße stauen." Allerdings, so Stahl, sollten auch die Bedenken der Tiefurter Bürger beachtet werden. Hier müsse man dafür Sorge tragen, dass die Lärmbelästigung so gering wie möglich ausfällt.



Das Weimarwerk will sich in den nächsten Wochen detailliert zum Thema beraten und dann ein Statement zur Ostumfahrung abgeben.



Die CDU-Fraktion hat sich auf MDR-Anfrage nicht geäußert.

