Bürgerbeteiligung Wo in Sachsen-Anhalt direkte Demokratie und Teilhabe möglich sind

Aktuell wird in Dessau ein Bürgerentscheid zur geplanten Bundesgartenschau 2035 vorbereitet. Die Menschen in Staßfurt entschieden sich in diesem Jahr parallel zur Kommunal- und Europawahl dazu, dass ihre Stadt den Zusatz "Salzstadt" tragen soll.

In einigen Kommunen in Sachsen-Anhalt dürfen die Bürgerinnen und Bürger aktiv über – zumeist kleine – Teile des Haushalts bestimmen. So sind in Merseburg im Oktober die Gewinner-Projekte des diesjährigen Bürgerbudgets gekürt worden. 70.000 Euro wurden darüber auf elf Projekte verteilt, etwa an die Jugendfeuerwehr. Die Menschen vor Ort stimmten dabei für ihre Favoriten ab.