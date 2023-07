In Dresden soll "Catcalling" in diesem Jahr im Zuge des Tages der Gewalt gegen Frauen am Beispiel von Sexismus im Fußball in den Fokus genommen werden. Zudem werde die Webseite der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Dresden derzeit überarbeitet und soll sich künftig ausführlicher mit Alltagssexismus auseinandersetzen. Hierbei sei "Catcalling" mitgemeint, hieß es.