In mehreren Bundesländern hat es Durchsuchungen wegen des Verdachts auf Subventionsbetrug gegeben, darunter auch in Sachsen. Nach Polizeiangaben war Berlin Schwerpunkt der Einsätze. Hier sei die für Islamismus zuständige Abteilung des Landeskriminalamtes an den Ermittlungen beteiligt. Im Fokus der Fahnder stehen demnach auch Islamisten, die an dem mutmaßlichen Betrug beteiligt gewesen sein könnten.