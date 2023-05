Waren die einschneidenden Corona-Maßnahmen rechtmäßig oder nicht? Darüber wird auch nach dem Ende der Pandemie noch kräftig gestritten. Am vergangenen Donnerstag verhandelte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig über die Corona-Schutzverordnungen aus der zweiten Welle im Herbst 2020. Die Bundesländer hatten damals verfügt, dass Gastronomiebetriebe, Hotels und Fitnesscenter wieder schließen mussten. Heute nun will das oberste deutsche Verwaltungsgericht seine Entscheidung verkünden.