Pandemie Ausmaß des Coronatest-Betrugs noch immer nicht abzuschätzen

Dass einige Teststellenbetreiber das offenbar ausgenutzt haben, zeigen erste Gerichtsurteile aus anderen Bundesländern. In Bayern, Berlin und Hessen gab es beispielsweise bereits mehrjährige Haftstrafen für Betrugsfälle in Teststellen, bei denen die Betreiber mehr Tests abgerechnet haben als tatsächlich durchgeführt wurden.

Zahlen aus Mitteldeutschland

Wie ist die Situation in Mitteldeutschland? MDR AKTUELL hat die Kassenärztlichen Vereinigungen, Landeskriminalämter und Generalstaatsanwaltschaften dazu angefragt. Doch nicht alle haben verlässliche Zahlen, und die Angaben unterscheiden sich teils stark. So teilt die KV Thüringen mit, sie habe bisher acht Fälle an Strafverfolgungsbehörden gegeben und sechs weitere Verdachtsfälle in Bearbeitung. Laut LKA werden aktuell noch zwei Fälle bearbeitet.

In Sachsen-Anhalt teilen LKA und Generalstaatsanwaltschaft dagegen mit, dass in der Kriminalstatistik die Betrugsfälle nicht nach "Corona" aufgeschlüsselt seien. Entsprechend könne man dazu keine validen Zahlen liefern. Die Kassenärztliche Vereinigung dort spricht von acht Fällen, die man an die Strafverfolgungsbehörden gegeben habe und sechs weiteren, die man derzeit noch bearbeitete.