Unternehmer Perlwitz sagt, er schicke für die Abrechnung eine programmierte CSV-Datei an die Kassenärztliche Vereinigung, die von dieser verarbeitet werde. Doch was beinhaltet diese Datei im Tabellenform? Wie sie aussehen soll, dafür gebe es klare Regeln, sagt Perlwitz. Doch viele Informationen enthalte die Tabelle nicht. Es gebe für ihn als Betreiber kaum Vorgaben, welche Daten er von den Getesteten sammeln und aufbewahren muss:

In der Testverordnung steht drin, ich muss die abrechnungsrelevante Daten vier Jahre lang aufheben. Da steht aber nicht drin, was abrechnungsrelevant ist. Reicht der Nachname? Reicht eine Strichliste? Es gibt keine Aussage dazu.

Der Betrugsfall in Nordrhein-Westfalen überrascht den Testzentrumsbetreiber Perlwitz deshalb nicht. In NRW soll ein Anbieter von Schnelltests mehr Tests abgerechnet haben, als tatsächlich durchgeführt – in einem Kölner Testzentrum über zehn Mal so viele. Das haben Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung ergeben.