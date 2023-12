Die Erkältungssaison geht auf hohem Niveau weiter, legt aber im Vergleich zu den Vorwochen eine leichte Verschnaufpause ein. So kann man die aktuellen Zahlen verstehen, die das Robert Koch-Institut am Mittwochabend im aktuellen Wochenbericht für Atemwegsinfektionen veröffentlicht hat. Nur in Bezug auf das RS-Virus, das vor allem bei kleinen Kindern schwere Erkrankungen auslösen kann, gibt es im Moment keine Entwarnung. Laut RKI hat hier nun die Ansteckungswelle begonnen.