In Deutschland ist die Zufriedenheit mit den eigenen Lebensumständen und der Politik deutlich zurückgegangen. Das geht aus dem Deutschland-Monitor des Ostbeauftragten der Bundesregierung hervor. Der erste Jahresbericht von Carsten Schneider beleuchtete die Situation in einer detaillierten Umfrage unter 4.000 Menschen in Ost und West.