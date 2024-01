So vorbereitet die Apotheken sind, so skeptisch sind die Arztpraxen. Nicht, weil sie die Digitalisierung nicht begrüßen würden. Vincent Joerres vom Hausärzteverband bemängelt vor allem den Zeitpunkt: "Was wir nicht nachvollziehen können, ist, warum dieser nächste Schritt beim E-Rezept jetzt mitten in der Infektsaison stattfinden muss", sagt Joerres. Es müsse damit gerechnet werden, dass die Technik zu Beginn noch hakt. Die technische Umstellung bei den Arztpraxen sei komplizierter als bei den Apotheken.