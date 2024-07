Die Influencerin und Journalistin Sophia Sailer nutzt ihre Social Media Präsenz schon seit einigen Jahren für Aufklärungsarbeit rund um den Feminismus. Sie sieht den Trend zum Teil kritisch. Das Aufzeigen von Ungleichheiten sei nicht zielführend. "Das ist was wo Online-Aktivismus oftmals stagniert, dass wir sagen: Ok ich zeig das auf, ich zeig das auf, ich zeig das auf. Aber wenn man es genau nimmt, sind das Sachen, die in der feministischen Bewegung seit den 80ern ein Ding sind", meint Sailer. "Damit wir aber in die Umsetzung kommen und damit eine gesamtgesellschaftliche Sensibilität entsteht, müssen eben alle Beteiligten und nicht-beteiligten irgendwie was ändern an dem Umgang miteinander."