Brandsatz in Luftfracht Zufall verhinderte laut Verfassungsschutz Flugzeugabsturz

14. Oktober 2024, 19:49 Uhr

In Deutschland ist im Sommer ein Flugzeugabsturz dem Verfassungsschutz zufolge nur durch einen Zufall verhindert worden. Hintergrund ist ein Frachtpaket, das im Juli am Flughafen Leipzig/Halle in Flammen aufgegangen war. Das Paket sollte per Flugzeug weitertransportiert werden, entzündete sich jedoch aufgrund einer Verspätung bereits am Boden. Sicherheitskreise gehen von russischer Sabotage aus.