Mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung gibt es beim Arbeitslohn weiter große Unterschiede zwischen Ost und West - auch in Bezug auf die Geschlechter: Frauen mit Vollzeitjobs verdienen statistisch gesehen im Osten mehr als Männer und im Westen ist es genau umgekehrt. Dies teilte die Bundesagentur für Arbeit mit Blick auf den bevorstehenden Tag der Deutschen Einheit am Montag mit.

Insgesamt verzeichneten die Löhne und Gehälter 2021 im Osten der Agentur zufolge einen kräftigeren Zuwachs als im Westen. Während in den alten Bundesländern die Medianentgelte um 86 Euro gestiegen seien, hätten die Vollzeitbeschäftigten in Ostdeutschland ein Plus von 117 Euro erzielen können.

Insgesamt liegen die Medianentgelte in Ostdeutschland aber nach wie vor deutlich unter denen im Westen, so die Behörde. Das Medianentgelt ist dabei ein statistischer Wert, bei dem die Hälfte der Beschäftigten darüber liegt und die andere Hälfte darunter.

Die Unterschiede führen Experten der Bundesagentur auf unterschiedliche Strukturen der Branchen zurück. In den alten Bundesländern gebe es weitaus mehr große Unternehmen in von Männern dominierten Branchen wie etwa dem verarbeitenden Gewerbe. In Ostdeutschland sei der Anteil der Frauen etwa in der öffentlichen Verwaltung oder dem Gesundheitswesen relativ hoch.