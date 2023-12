Zum Auftakt der Spendenaktion "Brot für die Welt" hat Altbundespräsident Joachim Gauck in Leipzig das Weltwirtschaftssystem kritisiert. Bei einem Festgottesdienst in der Leipziger Peterskirche sagte Gauck, in einer Welt des Überflusses gebe es viele Millionen hungrige Menschen. Der Theologe betonte: "Es geht nicht nur um Nahrung, es geht auch um Gerechtigkeit."