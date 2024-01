Protest Ist ein Generalstreik in Deutschland möglich?

Das heißt, ein Streik, also die Niederlegung der Arbeit, mit dem Ziel, politische Forderungen durchzusetzen, kann Konsequenzen für die streikende Arbeitnehmerin oder den streikenden Angestellten haben. Arbeitgeber können dann beispielsweise auf Unterlassung klagen.

Politische Streiks in den meisten EU-Ländern erlaubt

Im europäischen Vergleich sind politische Streiks neben Deutschland nur in Dänemark und Großbritannien rechtlich nicht erlaubt. In Österreich sind sie zwar erlaubt, aber unüblich, in Schweden sind sie nicht verboten, dürfen aber gegen kein gesetzliches Verbot verstoßen. In allen anderen EU-Mitgliedstaaten sind sie zugelassen oder werden von den Gerichten toleriert.

Bildrechte: dpa

So haben beispielsweise in Frankreich in den vergangenen Jahren immer wieder umfangreiche Streiks gegen die Renten- und Arbeitsmarktreform stattgefunden. Auch in Belgien kam es 2005 zu Generalstreiks, die sich gegen eine geplante Rentenreform richteten.

Ebenso in Italien: Dort streikten Beschäftigte der Industrie, des Öffentlichen Dienstes und des Dienstleistungssektors 2005 gegen die Sparpläne der Berlusconi-Regierung.

Protest ist etwas anderes als Streik

Selbstverständlich sind politische Proteste in Deutschland nicht nur nicht verboten, sondern ausdrücklich erlaubt. Sie sind aber etwas anderes als ein Generalstreik, bei dem sehr viele Menschen ihre Arbeit niederlegen und der so die Wirtschaft eines Landes lahmlegt. Politischer Protest zum Beispiel in Form von Demonstrationen ist in der Bundesrepublik ein Grundrecht und ausdrücklich im Grundgesetz niedergeschrieben: "Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln."