Die Regierung könnte die Demonstrationen beenden, wenn sie wirklich auf die Landwirte zuginge. Es ginge ihnen bei den Aktionen "um Wettbewerbsgleichheit und Fairness in der EU", erklärte Rukwied.

Der Bauernpräsident sagte weiter, er habe am Dienstag kurz mit Kanzler Olaf Scholz und Finanzminister Christian Lindner gesprochen. Scholz hatte allerdings zuvor betont, dass die Regierung an ihren Kürzungsplänen festhalten werde.

Proteste gehen weiter

Für den heutigen Mittwoch hatten die Bauern eine Ausweitung der Proteste angekündigt.

So harrten Teilnehmer der Bauernproteste etwa in der Nacht rund um das Brandenburger Tor in Berlin aus. Wie ein Polizeisprecher sagte, hielten sich in den frühen Morgenstunden 24 Traktoren, 14 Laster und Autos und 25 Personen auf der Strecke rund um das Tor auf.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Fabian Sommer In Nordrhein-Westfalen wollen die Landwirte des Rheinische Landwirtschaftsverbandes ihre Proteste direkt zu den Politikern bringen. Sie kündigten an, mit Traktoren vor die Parteizentralen von SPD, Grünen und FDP in Düsseldorf fahren zu wollen. In Bayern wollen die Bauern Augsburg für eine zentrale Veranstaltung ansteuern. Bundesagrarminister Cem Özdemir wird zudem bei einer Kundgebung in Baden-Württemberg erwartet. Der Grünen-Politiker will bei einer Veranstaltung in Ellwangen sprechen.

Er sieht in den Bauernprotesten Vorboten einer tiefen Spaltung der deutschen Gesellschaft. "Die Menschen auf dem Land haben das Gefühl, abgehängt zu sein. Sie sorgen sich, dass sie in einer zunehmend von Städtern dominierten Politik unter die Räder kommen", sagte der Grünen-Politiker den Funke-Medien. Özdemir forderte eine Grundsatzdebatte über die Rolle der Landwirtschaft, denn die Interessen der Verbraucher und der Landwirtschaft klafften auseinander.

Aktionen der Landwirte in Sachsen