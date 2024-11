"Deutschland ist wieder auf Glückskurs", sagte Bernd Raffelhüschen, wissenschaftlicher Leiter des Glücksatlas und Professor an der Universität Freiburg. Partner des Glücksatlas ist die Süddeutsche Klassenlotterie. Der Studie zufolge hat sich zudem die Kluft zwischen Ost- und Westdeutschland wieder vergrößert: Liegt die Lebenszufriedenheit der Ostdeutschen im Schnitt bei 6,79 Punkten, ist sie in Westdeutschland mit 7,13 Punkten wesentlich höher.

Hamburg ist mit 7,38 Punkten die glücklichste Region und Großstadt Deutschlands – und stößt nach elf Jahren den bisherigen Spitzenreiter Schleswig-Holstein vom Thron. Hamburg glänze durch eine hohe Wirtschaftskraft, eine gute Gesundheitsversorgung, gute Schulen und Betreuungseinrichtungen, heißt es. Ihnen folgen Bayern und Schleswig-Holstein. Am unglücklichsten sind demnach die Menschen im Saarland, in Berlin und im Schlusslicht Mecklenburg-Vorpommern mit 6,17 Punkten. Die Skala geht von 0 (überhaupt nicht zufrieden) bis 10 (vollkommen zufrieden).

In Ostdeutschland belegen die Sachsen-Anhalter mit 7,08 Punkten den Spitzenplatz. Familien schätzten dort vor allem das gute Betreuungsangebot und das familiäre Umfeld in den Gemeinden. Im bundesweiten Vergleich liegt Sachsen-Anhalt auf Platz sieben, eine Position schlechter als im Vorjahr. Diese hohe Zufriedenheit steht jedoch in starkem Gegensatz zu objektiven Indikatoren wie der geringen Kaufkraft und der hohen Schulabbrecherquote. Besonders glücklich ist der Süden Sachsen-Anhalts. Die Stadt Halle an der Saale zählt zu den zehn deutschen Großstädten mit der höchsten Lebenszufriedenheit. Der Saalekreis ist eines von sechs außergewöhnlichen deutschen "Glücksgebieten".