In der Kostümabteilung des Städtischen Theater Chemnitz arbeiten zwölf Maßschneiderinnen und Maßschneider. Eine von ihnen ist die Auszubildende Annika Zacher. Das Schneidern hat Annika als Kind von ihrer Oma gelernt. Nach dem Abitur beginnt sie zunächst ein Studium an der Universität. "Ich habe ein Semester in Präsenz studiert, den Rest habe ich dann voll in der Corona-Zeit absolviert", erzählt sie. In dieser Zeit habe sie gemerkt, dass ihr dieses sehr selbständige Lernen und auf sich alleine gestellt sein, nicht liegt. So habe sie sich für das Handwerk entschieden, um "tatsächlich was von [der] Arbeit [zu] sehen".

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Annika absolviert Praktika. Dank dieser und ihrer Vorkenntnisse hat sie am Ende den Ausbildungsplatz bekommen. Vorkenntnisse im Nähen sind nicht unbedingt Voraussetzung für die Ausbildung, aber von Vorteil, sagt Annikas Chefin Malika Manuwald: "Die Ausbildung ist drei Jahre an einer Maschine, an einem Tisch in einer Werkstatt. Ich beschäftige mich von morgens bis abends mit Schneidern. Das muss man schon wollen, da muss man für brennen."