Doch in diesen Stundensätzen, ergänzt Nostitz, stecke ja nicht nur der Lohn für den Handwerker drin. "In den Stundenverrechnungssätzen fallen auch Preise rein, allgemeine Geschäftskosten wie Kraftfahrzeugkosten, Versicherungen, Heizung, Energie." Alles bündele sich und habe unmittelbar Einfluss auf den Stundensatz des Gesellen oder des Meisters. "Natürlich sind auch die Löhne gestiegen. Und was uns natürlich sehr beschäftigt und große Auswirkungen hat: die Lohnnebenkosten, die wir haben, die ständig steigen."