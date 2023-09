Verbraucherschutz Worauf bei Handwerkerrechnungen geachtet werden sollte

Denn die Mangelhaftigkeit hängt in erster Linie von den Vereinbarungen und den gemeinsamen Vorstellungen der Parteien bei Vertragsschluss ab. Im Reparatur- und Wartungsbereich bezieht sich die Beschaffenheitsvereinbarung regelmäßig auf die Eignung und Verwendbarkeit des Werkes, auf seine Qualität oder technische Beschaffenheit. Zum Beispiel kann jemand vereinbaren, dass neue, geeignete Stoßdämpfer eingebaut werden. Er kann aber auch vereinbaren, dass neue Stoßdämpfer einer bestimmten Firma eingebaut werden sollen. Stellt sich im letzten Beispiel heraus, dass nicht diese, sondern andere Stoßdämpfer verwendet wurden, ist das Werk mangelhaft. Stellt sich im ersten Beispiel heraus, dass die Stoßdämpfer nicht ordnungsgemäß eingebaut wurden und nicht gebrauchstüchtig sind, liegt ebenfalls ein Mangel vor. Auch wenn gebrauchte, noch gebrauchstüchtige Stoßdämpfer eingebaut wurden, ist das Werk mangelhaft. Die Fallgestaltungen können so vielfältig sein, aber das obere Beispiel zeigt, dass es umso wichtiger ist, schriftliche Vereinbarungen bei Auftragsvergabe zu machen.

Mängel muss ein Handwerker im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung beseitigen. Dazu sollte dieser schriftlich und unter Fristsetzung von ein bis zwei Wochen aufgefordert werden. Mängel sollten am besten schriftlich und auch per Foto dokumentiert werden. Bis zur Mangelbeseitigung darf ein Teil des fälligen Rechnungsbetrags zurückbehalten werden, so urteilte zum Beispiel das Landgericht Krefeld (Urt. v. 30.12.2016 – 5 O 313/13). Es handelt sich dabei um etwa das Doppelte dessen, was die Mängelbehebung voraussichtlich kostet. Gewährleistungsansprüche können grundsätzlich ab der Abnahme bei Reparaturarbeiten oder der Herstellung neuer Sachen zwei Jahre lang geltend gemacht werden. Bei mangelhaften Arbeiten am Bauwerk beträgt die Verjährungsfrist fünf Jahre.