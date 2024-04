In Deutschland sind Handy-Verbote an Schulen seltene Ausnahmen und werden schon gar nicht bundesweit eingesetzt. Denn alles was mit Schule und Bildung zu tun hat, ist Ländersache. Natürlich haben Lehrkräfte mit übergreifenden Phänomenen und Problemen zu tun, die länderunspezifisch sind. Das "Daddeln" am Handy ist ein solches.