Konkret bedeutete dies laut Lorbeer-Faerber, das etwa in der fünften Klasse Powerpoint oder Word angeschaut wurden. "Und die Chance ist jetzt eben so, dass wir eben nicht bei diesen Anwendungen bleiben, sondern dass wir den Schülern wirklich in die Tiefe gehen können und ihnen erklären können, wie funktioniert das, was du da machst", so die Lehrerin. "Und damit können wir natürlich auch deutlich besseres Verständnis ausbilden."