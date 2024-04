Wir wollten keine abstrakte Science Fiction machen, sondern so nahbar wie möglich zeigen, was die Medizin heute kann, was sie vor 25 Jahren nicht konnte – und was sie womöglich in 25 Jahren kann, was heute noch undenkbar erscheint. Das war unserem Team wichtig. An dieser Stelle auch ein großer Dank an die Redaktion, an den Regisseur Jan Tenhaven und alle Beteiligten – so eine Doku ist ein Gemeinschaftswerk. Dass ich mit der Medizinstudentin Clara drehen konnte und sie bei ihrer Arbeit am Patienten erleben durfte, hat mich sehr berührt. Wir waren auch bei ihrer behandelnden Ärztin in Berlin-Buch, die mit der Gen-Schere an genau ihrem Problem des Muskelschwundes arbeitet.