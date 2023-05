Verbindungen zur Mafia nicht erkennbar

Aber wie - und damit sind wir bei der Frage unseres Hörers - lässt sich erkennen, ob ein Restaurant dazu gehört oder nicht? Lässt es sich überhaupt erkennen? Auf die Anfrage beim Landeskriminalamt folgt die schriftliche Antwort – bestehend aus einem Satz:

"Es gibt für normale Bürger keine Möglichkeit festzustellen, ob das Restaurant von der organisierten Kriminalität zum Zwecke der Geldwäsche genutzt wird oder nicht."

Im MDR THÜRINGEN arbeitet Ludwig Kendzia in der Recherche-Redaktion und beobachtet seit Jahren alles rund um die Themen Organisierte Kriminalität, Mafia-Strukturen und Mafia-Treiben. Auch er sagt, auf en ersten oder zweiten Blick lasse sich nicht erkennen, ob überhaupt und wenn ja in welchem Verhältnis der Eigentümer zur Mafia stehe. Aufschlussreich sei höchstens der Blick auf die Umgebung: "Etwas anderes wäre es zum Beispiel, wenn das Restaurant sich in einer Ecke der Stadt befinden würde, wo nicht die Touristen rumlaufen, wo also wenig Tagesgeschäft ist, aber trotzdem acht Kellner drinnen sind. Da kann man sich mal die Frage stellen: Wie werden die bezahlt?"

Verdacht besteht bei vielen Restaurants

In Erfurt gibt es ein solches Restaurant allerdings nicht. Trotzdem hält sich in der Thüringer Landeshauptstadt hartnäckig das Gerücht, alle italienischen Restaurants seien in irgendeiner Form mit der Mafia verwoben. Ludwig Kendzia würde sich soweit nicht aus dem Fenster lehnen, sagt aber:

"Gleichwohl kann man aber sagen, dass es hinter einer ganzen Reihe - und das ist der überwiegende Teil - der Restaurants den Verdacht gibt, dass dort Personen im Umfeld sind oder teilweise in den Restaurants oder zu den Restaurants gehören oder gehört haben, die Kontakte zur Ndrangheta haben oder selbst Mitglied sind. Das ist mittlerweile aufgrund der vielen Ermittlungsunterlagen bestätigt."

'Ndrangheta - mächtige Mafia-Organisation

Die 'Ndrangheta ist eine der mächtigsten Mafia-Organisationen der Welt. Beheimatet ist sie in Italien in der Region Kalabrien und dominiert den internationalen Drogenhandel. Geld verdient wird ebenso mit Waffenhandel oder Geldwäsche. Geschätzter Umsatz: Mehr als 100 Milliarden Euro. Es gibt in Kalabrien rund 160 Clans mit etwa 6.000 Mitgliedern. Wie viele davon sich in Thüringen aufhalten, kann keiner genau sagen. Die Polizei führt eine Beobachtungsliste, darauf stehen etwa 75 Namen. Wobei der wirkliche Kreis wesentlich größer sein dürfte.