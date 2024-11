Bildrechte: Tafel Deutschland e.V.

Armut Warum braucht das reiche Deutschland Tafeln für Bedürftige?

18. November 2024, 05:01 Uhr

Immer mehr Menschen in Deutschland sind auf Hilfe der Tafel-Vereine angewiesen. Doch warum braucht ein reiches Land mit seinen Sozialleistungen zusätzlich ehrenamtliche Tafeln? Das fragt ein MDR-Nutzer in unserer Rubrik Hörer machen Programm. Und warum klagten Tafeln über zu wenig Spenden, wo gleichzeitig Großkonzerne hohe Dividenden an Aktionäre ausschütteten und Reiche oft weniger Steuern zahlten als Durchschnittsbürger?