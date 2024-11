Nach seinen Angaben sind im Ostragehege auf etwa 400 Quadratmetern etwa 1.400 Paletten Lebensmittel gelagert. Das entspreche etwa 30 bis 40 Tonnen. Die Hälfte der Fläche sind Kühl- und Tiefkühllager. An dem zentralen Anlaufpunkt für Großspender kommen oft ganze Lastzüge mit Lebensmitteln an. Diese werden in kleinere Mengen aufgeteilt und an alle 43 angeschlossenen Tafelvereine in ganz Sachsen sowie in Ústí nad Labem und Děčín in Tschechien verteilt. Deren Ausgabestellen könnten gar keine größeren Mengen lagern, vor allem nicht Tiefkühlware.