Höchste Zahl seit 17 Jahren Zahl der Schulanfänger in Mitteldeutschland gestiegen

Endlich in die Schule! Das durften in diesem Sommer 810.700 Mädchen und Jungen in Deutschland sagen. Laut Statistischen Bundesamt sind das so viele Kinder wie seit 17 Jahren nicht mehr. Auch in Mitteldeutschland wurden mehr Kinder eingeschult als in den Vorjahren.