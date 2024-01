Proteste gegen Rechtsextremismus Wieder Zehntausende bei Demos gegen rechts - Politiker warnen vor der AfD

27. Januar 2024, 20:21 Uhr

Düsseldorf, Weimar, Frankfurt an der Oder, Sigmaringen: Die Demonstrationen gegen rechts und die AfD in Deutschland gehen weiter. Allein in Düsseldorf sollen es am Samstag nach Angaben der Polizei bis zu 100.000 Teilnehmer gewesen sein. Mancherorts mitschten sich auch prominente Politiker wie Verteidigungsminister Boris Pistorius oder Finanzminister Christian Lidner unter die Demonstranten. Dabei mahnten sie eindringlich vor der AfD und zogen Vergleiche zur Weimarer Republik.