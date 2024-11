An anderen Orten fertigten Gefangene ganze Möbel, Kerzen oder Lampen, so wie in Waldheim, Döbeln, Stendal, Halle oder Ebersbach – für einen minimalen Lohn. Meinert, 65 Jahre alt und aus Berlin, saß damals wegen versuchter Republikflucht ein. Nach der Wende gehörte er zu denen, die vor inzwischen mehr als zehn Jahren den Kontakt zu Ikea gesucht haben. Die Nachricht, dass der Möbelkonzern nun Geld für einen Opferfonds zusagt – der im Übrigen noch gar nicht eingerichtet ist – freut ihn sehr. "Auf der anderen Seite ist das jetzt über 40 Jahre her und man kann sich überlegen, wie viele Menschen davon überhaupt noch am Leben sind." Aber es sei ein Anstoß in die richtige Richtung.