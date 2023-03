Um die Preise sinnvoll miteinander vergleichen zu können, orientiert sich die nachfolgende Gegenüberstellung am jeweils günstigsten Produkt – also beispielsweise am preiswertesten Rinderhack zum Normalpreis in einem Discounter und auch am entsprechenden günstigsten veganen Hack im Discounter. Die Preise sind das Ergebnis einer Recherche in den Online-Katalogen der Supermärkte und Discounter.