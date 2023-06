"So eine Summe Geld habe ich noch nie gesehen, und dass ich das alles bezahlen muss, auf einen Schlag", sagt Justin, der inzwischen 23 Jahre alt ist. Er habe sich wie ein Verbrecher gefühlt und sich gefragt: "Was habe ich falsch gemacht?" Als er noch minderjährig war, wohnte er mit seiner Mutter und zwei älteren Geschwistern in einer Wohnung mit vier Zimmern in Leipzig. Als die großen Geschwister auszogen, war die Wohnung für zwei Personen zu groß. Doch der Wohnraum auf dem überhitzten Leipziger Mietmarkt ist knapp und ein Umzug klappte nicht so schnell, wie vom Jobcenter gefordert. So entstand die sogenannte "Überzahlung". Den anteiligen Betrag von Justin aus dieser Bedarfsgemeinschaft – von dem er keinen Cent gesehen hat – übertrug das Amt als Schulden auf den Jugendlichen.