Bildrechte: picture alliance / photothek | Thomas Trutschel

Ab 2025 Wie mitteldeutsche Gefängnisse auf das Recht auf Einzelzellen vorbereitet sind

Hauptinhalt

20. Dezember 2024, 05:00 Uhr

Ab 2025 haben Gefangene einen Anspruch auf eine Einzelzelle. Um das zu ermöglichen, müssen Gefangene in Mitteldeutschland gegebenenfalls in andere Justizvollzugsanstalten verlegt werden. Allerdings haben die Gefängnisse bestimmte Ermessensspielräume. So entsprechen Einzelzellen manchmal nicht der vorgeschriebenen Mindestgröße.