Das Land Sachsen-Anhalt will für die Besetzung offener Stellen in der Justiz noch zielgerichteter auf junge Menschen zugehen. "Es läuft eine priorisierte Einstellungsoffensive für alle Bereiche der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt, um den anstehenden Generationenwechsel bewältigen zu können", sagte Ministeriumssprecher Danilo Weiser MDR SACHSEN-ANHALT.



2023 konnten in der Justiz in Sachsen-Anhalt 246 Stellen neu besetzt werden – davon 110 Ausbildungsplätze. Das sei ein Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren, hieß es zuletzt aus dem Justizministerium. Im Justizvollzug gab es demnach 48 Neu- und 30 Anwärtereinstellungen. Zudem habe man zahlreiche Auszubildende in das Beamtenverhältnis auf Probe übernehmen können, so Weiser. Dadurch sei der Altersdurchschnitt im Justizvollzug zwar abgesenkt worden, aber noch längst nicht gleichmäßig verteilt.