Nachgefragt vor einem großen Supermarkt im Leipziger Süden kommen Antworten wie: "Für Leute mit Kindern wäre das auf jeden Fall sehr sinnvoll." "Ich glaube, wer wirklich süchtig ist nach Alkohol oder Zigaretten, der kauft sich das ja sowieso. Da ist das jetzt nicht ein ausschlaggebender Grund, dass das an der Kasse steht." "Also Süßigkeiten könnten ruhig an der Kasse bleiben. Aber ich finde halt – Thema Jugendschutz – dass auch Alkohol weggeschlossen gehört." "Fände ich an sich gut. Wenn man jetzt gerade Zigaretten und so sich überlegt, ist ja schon was, was sehr beeinflusst."