Die Klimaökonimin Claudia Kemfert hat Bundesfinanzminister Christian Lindner vorgeworfen, mit seinen Aussagen zum Kohleausstieg Unfrieden zu stiften. Hintergrund ist ein Interview, in dem der FDP-Politiker unter anderem den Klimanutzen eines vorzeitigen Kohleausstiegs 2030 in Frage gestellt hat. Kemfert sagte MDR AKTUELL: "Das geht wieder nur in Richtung Unfrieden stiften, sich mit den Grünen anzulegen."