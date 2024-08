Josef Weiß vom Verlag Verkehrswacht in Berlin sagte MDR AKTUELL, seit Jahren passiere etwa die Hälfte der Unfälle mit Kindern und Jugendlichen im Straßenverkehr beim Fahrradfahren. Doch jetzt komme ein neuer negativer Trend dazu.

Immer weniger Kinder beherrschten ihr Rad, hielten sicher das Gleichgewicht oder könnten einhändig fahren. Dazu gebe es entsprechende Rückmeldungen von der Polizei und den Schulen. Oft hätten Kinder auch gar kein eigenes Rad mehr und müssten dann beim Verkehrsunterricht in der Schule Radfahren lernen.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt Die Gründe für die Motorikdefizite sind vielfältig. Weiß nennt ein stark verändertes Freizeitverhalten. Kinder und Jugendliche bewegten sich weniger, trieben seltener Sport und beschäftigten sich stattdessen mit digitalen Medien.



Auch die Corona-Pandemie mit Schließung von Kitas und Schulen zeige Nachwirkungen. Das habe den Bewegungsmangel verschärft. Auch sei in vielen Familien Radfahren heute nicht mehr selbstverständlich. Viele Eltern brächten ihre Kinder mit dem Auto in die Schule, so könnten die Kinder keine Erfahrungen sammeln.

Die Polizei Sachsen bestätigte MDR AKTUELL den Negativtrend aus ihren Erfahrungen bei den Radführerscheinprüfungen an den Grundschulen.

Immer öfter beherrschten Kinder das Fahrradfahren im Grundschulalter nicht sicher, fehle Koordinationsvermögen oder Aufmerksamkeit. Oft seien an den Schulen auch die Klassenstärken zu groß und steige die Anzahl an Kindern mit besonderem Förderungs-/Schulungsbedarf.

Wie gut funktioniert Verkehrserziehung und Radfahrtraining an Grundschulen?

Damit Kinder sicher am Straßenverkehr teilnehmen können, müssen sie die richtigen Verhaltensweisen und Verkehrsregeln kennen. Dabei soll in der Grundschule die Verkehrserziehung als fächer- und jahrgangsübergreifendes Element im Lehrplan helfen.

Höhepunkt ist für viele Schüler die Fahrradprüfung in der 3. oder meist 4. Klasse. Im Theorieunterricht von etwa fünf bis zehn Doppelstunden werden Grundlagen wie die "Rechts-vor links"-Regel", Spurwechsel oder wichtige Verkehrszeichen vermittelt.



Radfahren und die Umsetzung der Regeln trainieren die Kinder geschützt auf dem Schulhof oder in stationären oder mobilen Jugendverkehrsschulen. Je nach Bundesland gilt die Theorie-Prüfung nach unterschiedlichen Punktzahlen als bestanden. Wer besteht, kann an der praktischen Prüfung teilnehmen, die meist aus einer Einzelprüfung und Prüfung im Klassenverband beseht und von einer Polizeibeamtin oder einem Polizisten bewertet wird.

Bildrechte: picture alliance / Hinrich Bäsemann | Hinrich Bäsemann In den letzten Jahren gab es immer wieder Meldungen zu hohen Quoten nichtbestandener Prüfungen. So lag laut der Bildungsbehörde Bremen die Durchfallquote in den vergangenen Jahren in manchen Schulen bei rund 40 Prozent, in Cottbus waren es 2020 mehr als die Hälfte.



Nicht bestandene Prüfungen können nachgeholt werden. Doch das Nichtbestehen der Fahrradprüfung hat keine praktischen oder juristischen Konsequenzen; es handelt sich um eine pädagogische Maßnahme.

Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Sebastian Willnow Die Verkehrserziehung in der 3. und 4. Klasse an den Schulen hat sich aus Sicht von Josef Weiß von der Verkehrwacht bewährt. Zugleich betont er, motorische Fähigkeiten entwickelten sich bei den Kindern schon in früheren Jahren. Da seien vor allem die Eltern gefragt. Sie müssten ihren Kindern frühzeitig Bewegungsangebote machen und Vorbilder seien.



Für die Jüngeren bieten sich demnach Laufräder an, auf denen schon Kinder ihr Gleichgewicht schulen können. Viel Bewegung und zeitiger Sport stärkten die koordinativen Fähigkeiten. Es gebe auch viele geschützte Räume, in denen Kinder Roller oder Rad fahren könnten, etwa in Parks. Die Eltern sollten ihre Kinder auf Fahrradtouren mitnehmen, dabei wachse das Verständnis für Verkehrssituationen.



Auch die Erzieher in Kitas und Lehrkräfte in den Schulen können demnach viel leisten, um die Kinder in ihren Fähigkeiten zu stärken. So biete die Verkehrswacht an Schulen auch in fünften und sechsten Klassen Radfahrkurse an.

Die Radinfrastruktur in Deutschland hat sich Weiß zufolge in den letzten Jahren gut entwickelt, es brauche aber noch mehr von der Straße getrennte Radweg und Radstraßen. Auch Dauerbaustellen in Städten und von Autos zugeparkte Radwege blieben ein Problem.