Mit der Streichung von Betreuungsplätzen begegnet die Stadt Chemnitz der künftig geringeren Nachfrage. Doch was, wenn sich diese kurzfristig umkehrt? In Chemnitz lautet die Strategie: Trotz Reduzierung keine Kita schließen und dadurch auf alle Entwicklungen flexibel reagieren können. "Wir können sofort wieder mit den Kapazitäten in den einzelnen Kitas hochgehen", zeigt sich Ruscheinsky sicher: "Also es wird nicht eng. Wir werden in keine Bredouille kommen."