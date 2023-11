Operationen OP-Termine: Warum es für bestimmte Eingriffe monatelange Wartezeiten gibt

14. November 2023, 05:00 Uhr

Frank Oder aus der Nähe von Senftenberg ist Vater eines Sohnes, der Probleme mit dem Gehör hat. Dadurch hat er auch ein Sprachdefizit und wurde deshalb bei der Einschulung zurückgestuft. Nächstes Jahr soll der Sohn aber in die Schule kommen. Davor steht eine Sprachtherapie an, aber für die braucht er eine kleinere OP am Ohr: Ein sogenanntes Paukenröhrchen muss eingesetzt werden. Seit mehreren Wochen versucht Familie Oder, an einen Termin dafür zu kommen – vergeblich. Woran liegt das?