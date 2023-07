Ich glaube, es kann gelingen, Themen miteinander zu spielen. Und für Chemnitz ist das natürlich die Ost-Transformation. Gleichzeitig ist Chemnitz eine reiche Industriestadt mit unfassbar toller Geschichte. Und es wird gelingen, allein durch die Aufmerksamkeit, die so ein Kulturhauptstadt-Jahr mit sich bringt, diese Themen nach draußen zu bringen. Das Kulturhauptstadt-Jahr ist also ein Verstärker und das bleibt auch langfristig. Und da gelingt es eben, stolz auf diese Stadtgeschichte zu sein. Ich glaube, es kann gelingen, viele Themen miteinander zu verbinden. Solche, die für Chemnitz stehen und solche, die uns alle gerade bewegen. Da ist da natürlich der Umbruch Ost und die ganze eigene Urbanität dieser Stadt.



Allein durch die Aufmerksamkeit, die so ein Kulturhauptstadt-Jahr mit sich bringt, wird es gelingen, diese Themen in die Welt zu transportieren. Das wird nicht ohne Wirkung auf die Stadtgesellschaft sein und sie im Miteinander stärken. Und ein Teil dieser partizipativen Projekte nimmt das auch ganz bewusst auf. Wie transformiert man so eine Stadt, die ja auch gerade aus der Geschichte noch Narben hat? Kurz: Es ist eine einmalige Chance, die man wirklich gut nutzen kann. Ich bin sehr gespannt.